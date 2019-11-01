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haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran toplu tecavüz olayında skandal gelişme! Mahkemenin kararı...

İspanya'da yaşanan ve ajanslar tarafından duyurulan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer ediniyor. 2016 yılında yaşanan olayda, 14 yaşındaki kız çocuğunu terk edilmiş bir fabrikaya götüren sanıklar, küçük kıza adeta dehşeti yaşattılar. O yıl patlak veren skandal, ülke genelinde büyük tepki ile karşılanmıştı. Davanın görülen son duruşmasında, mahkemeden skandal bir karar çıktı. Mahkemenin verdiği karara tepkiler çığ gibi büyürken, protestoların ardı arkası kesilmedi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 20:30 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 20:31
Son dakika haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran toplu tecavüz olayında skandal gelişme! Mahkemenin kararı...

Üç yıl önce İspanya'da yaşanan ve her bir satırı dehşete düşüren toplu tecavüz olayında skandal bir gelişmesi yaşandı. 2016'da ülkenin Barcelona kentinde gerçekleşen vahim olayın detayları adeta kan donduruyor. 14 yaşındaki küçük kızı terk edilmiş bir binaya götüren beş sanık, küçük kıza burada kâbusu yaşattılar. O yıl ve sonrasında İspanya'nın yakından takip ettiği davalar arasında yer alan olayın karar duruşması ise gerçekleşti. Mahkeme heyeti, beş sanık hakkındaki kararını açıklarken; verilen karar büyük bir tepki topladı.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN OLAYDA SKANDAL GELİŞME!

Mahkemenin almış olduğu karar Barcelona şehri başta olmak üzere çeşitli yerlerde protesto edildi. İşte, o skandal karar ve kan donduran toplu tecavüz olayına son dakika detayları...

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Son dakika haberi: Ülkeyi ayağa kaldıran toplu tecavüz olayında skandal gelişme! Mahkemenin kararı...
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