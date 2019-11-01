Trende facia

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Güney Asya ülkesi Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında bir yolcu treninde yaşanan yangın sonrası 74 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin Karaçi bölgesinden Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, üç vagonu tamamen sardı. Hızla büyüyen yangında 40'dan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar, bölgeye en yakın olan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pakistan ordusu da kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek vermek için bünyesinde bulunan doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı. Helikopterlerle durumu ağır olan hastaların başka hastanelere sevk edileceği belirtildi. Ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Ölenler arasında Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) için yolculuk yapan hacıların da bulunduğu belirtildi. Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed yaptığı açıklamada, patlamaya yolculardan birinin yemek hazırlamak için kullandığı "kamp ocağı" olarak da bilinen iki tüpün neden olduğunu aktardı.