Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump: DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

Trump: 'ın yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

Başkanı ,sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 17:18
Trump: DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump: DEAŞ'ın yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN