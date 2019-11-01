Trump'ın azil edilmesine yönelik süreç bölünmüş ABD Temsilciler Meclisindeki ilk aşamayı geçti

Patricia Zengerle / Richard Cowan

WASHINGTON, 1 Kasım (Reuters) - ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ABD Başkanı Trump'ın azledilmesine yönelik süreçte büyük bir adım attı.

Meclis üyeleri, Trump'ın politik rakibinin araştırılmasına yönelik Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının soruşturulması için başlatılan süreçte daha umumi olarak yürütülecek olan ikinci adıma geçilmesini onayladı.

İlk oylama Demokrat Partililerin çoğunluğundaki mecliste neredeyse grup üye sayıları kadar oy olarak 232'ye 196 oyla kabul edilerek Kongre'ye gönderildi.

Tasarı, azil süreci kapsamında kamuoyuna açık Kongre oturumları düzenlenmesi ve kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması çağrısını içeriyor.

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin öncesinde bu oylamanın yapılarak kamuya açık bir soruşturma yürütülecek olması seçim mücadelesinin sert geçeceğine işaret ediyor.

Trump'ın makamını kullanarak ulusal güvenliği tehdit eden bir şekilde politik rakibine yönelik araştırma yaptırdığı iddiasında bulunan Demokratlar oylamada neredeyse oybirliğine ulaşmış olsalar da Cumhuriyetçilerden tek bir oy bile almayı başaramadılar.

Trump LBC Radyosu'na yaptığı açıklamada "Demokratlar çaresiz. Çok çaresizler. Ellerinde hiçbir şey yok." dedi ve bu durumun "taraflı ve anayasaya aykırı olduğunu ve en önemlisi de Amerikan tarzına uygun olmadığını" ekledi.