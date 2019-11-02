ABD’li siyasetçiden Ermeni oyu itirafı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li Demokrat Vekil Steve Cohen, Temsilciler Meclisi'nde Ermeni yalanlarını içeren ve 'evet' oyu kullandığı karar tasarısının siyasi nedenlerle kabul edildiğini itiraf etti. "Tasarıya hep karşı çıktım ama bu hafta lehine oy kullandım. Çünkü, Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi duruyordu" diyen Cohen, böylece Barış Pınarı Harekâtı'nın kararını etkilediğini de itiraf etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı.