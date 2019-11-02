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'de aranan 5 şüphelisi yakalandı

’de, /PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.11.2019 15:07
Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda V.K., eşi N.K., Ö.S, T.F.Ü. ve G.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ve G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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