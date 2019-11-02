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’da skandal tecavüz kararı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
İspanya’da skandal tecavüz kararı
İspanya'nın Barcelona kentinde 2016 yılında 14 yaşında bir kıza tecavüzle suçlanan beş kişi mahkemeye çıktı. Kızın olay esnasında aşırı alkollü olduğunu söyleyen mahkeme heyeti, şüphelilerin kızla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilse de olayda şiddet kullanılmadığını, bu nedenle 'tecavüz' olamayacağı ifade edildi. Mahkeme, sanıkların tecavüz suçuna oranla daha düşük bir cezayı öngören 'cinsel istismar' suçundan hüküm giymesine karar verdi. Ülke gündeminde geniş yer bulan karar sonrası başta kadın hakları örgütleri olmak üzere çok sayıda kişi bu haksız cezai indirimi protesto etti. DIŞ HABERLER
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İspanya’da skandal tecavüz kararı
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