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’da morglarda isimsiz 30 bin ceset var

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Meksika’da morglarda isimsiz 30 bin ceset var
Meksika'nın Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ülke genelindeki morglarda en az 30 bin sahipsiz ve kimliği belirsiz ceset bulunduğunu açıkladı. Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, morglar için fon, personel ve ekipman yetersizliği nedeniyle adli kimlik tespitinin düzgün bir şekilde yapılamadığı bildirildi. Açıklamada, ülke genelindeki morglarda 30 binden fazla sahipsiz ve kimliği belirsiz cesedin yanı sıra sayısı belli olmayan iskelet kalıntısı bulunduğu belirtildi. Cesetlerin çoğunun gizli mezarlarda bulunduğu ifade edildi. 120 milyon nüfuslu Meksika'da sadece geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. AA
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Meksika’da morglarda isimsiz 30 bin ceset var
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