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'da akaryakıt gemisinde patlama: 3 ölü

’da akaryakıt taşıyan gemide yaşanan patlama nedeniyle 3 mürettebat yaşamını yitirdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.11.2019 12:53

Rusya'nın Primorski Krayı'nda bulunan Nahodka şehri limanına yakın bir noktada bekleyen akaryakıt gemisinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın üzerine Rus Sahil Güvenlik ekipleri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Gece saatlerinde yaşanan olayda gemide 9 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin ölü olarak çıkarıldığı 6 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gemide yapılan ilk incelemede tankerde akaryakıt bulunmadığı için yaşanan patlamanın büyümediği ve yangının söndürüldüğü açıklandı. Yetkililerce 2 römorkör tarafından geminin çekilerek soruşturmaya devam edileceği ifade edildi.

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Rusya'da akaryakıt gemisinde patlama: 3 ölü
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