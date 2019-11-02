Rusya'da akaryakıt gemisinde patlama: 3 ölü

Rusya'nın Primorski Krayı'nda bulunan Nahodka şehri limanına yakın bir noktada bekleyen akaryakıt gemisinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın üzerine Rus Sahil Güvenlik ekipleri ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Gece saatlerinde yaşanan olayda gemide 9 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin ölü olarak çıkarıldığı 6 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gemide yapılan ilk incelemede tankerde akaryakıt bulunmadığı için yaşanan patlamanın büyümediği ve yangının söndürüldüğü açıklandı. Yetkililerce 2 römorkör tarafından geminin çekilerek soruşturmaya devam edileceği ifade edildi.