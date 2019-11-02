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haberi: Her yerde görülmeye devam ediyor! 'Yarı insan yarı köpek' olarak değerlendiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bir süredir ülkenin dört bir yanında görüldüğü öne sürülen yaratıkla ilgili haberlerini takip ediyor.Öyle ki, 'yarı insan yarı köpek' olarak değerlendirilen bu yaratığın evcil hayvanları teker teker öldürdüğü iddia ediliyor. İki bacağının üzerinde duran ve büyük bir kurt adama benzer bu yaratığın saldırdığı hayvanlara ilişkin fotoğraflar bulunurken, 2.7 metre ve yaklaşık 180 kilogram ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, bu yaratığın 'efsanesini' araştıran bir kişi; ses klibi ile elinde olan fotoğrafları medya ile paylaştı. İşte, bir süredir kasabalarda yaşayan Amerikan halkını tedirgin eden olaya ilişkin son dakika detayları ve 'yarı insan yarı köpek' olarak değerlendirilen o yaratığın fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 2.11.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 19:30
Son dakika haberi: Her yerde görülmeye devam ediyor! 'Yarı insan yarı köpek' olarak değerlendiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki kasabalarda yaşayan kişiler, bir süredir büyük tedirginlik içerisinde. Bunun nedeni ise 'Dogman' adını verdikleri gizemli bir canavar kaynaklı... Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haberlerde, iki bacağının üzerinde duran ve büyük bir kurt adama benzeyen yaratığın ülkenin çeşitli yerlerindeki kasabalarda adeta terör estirdiği bildiriliyor. Öyle ki, karşısına çıkan hayvanları acımasız bir şekilde öldürdüğü öne sürülüyor.

'YARI İNSAN YARI KÖPEK' OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Joedy Cook isimli bir ABD vatandaşı, 'yarı insan yarı köpek' olarak değerlendirdikleri bu yaratığın peşinde olduklarını aktarırken, Ohio bölgesinde çekildiği öne sürülen 3 adet ses kaydı olduğunu belirtti. Bu kliplerde yaratığın korkutucu bir şekilde 'uluduğu' duyuluyor. Öte yandan, 2.7 metre boyunca ve 180 kilograma yakın bir yapıya sahip olduğu düşünülen bu yaratığın fotoğrafları da paylaşıldı.

İşte, gizem yüklü son dakika haberinin detayları ve o fotoğraflar...

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Son dakika haberi: Her yerde görülmeye devam ediyor! 'Yarı insan yarı köpek' olarak değerlendiriliyor
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