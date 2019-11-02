Son dakika haber | Ülkeyi ayağa kaldıran toplu tecavüz skandalında flaş gelişme! Mahkemeden şoke eden karar

Üç yıl önce İspanya'da yaşanan ve her bir satırı dehşete düşüren toplu tecavüz olayında skandal bir son dakika gelişmesi yaşandı. 2016'da ülkenin Barcelona kentinde gerçekleşen vahim olayın detayları adeta kan donduruyor. 14 yaşındaki küçük kızı terk edilmiş bir binaya götüren beş sanık, küçük kıza burada kâbusu yaşattılar. O yıl ve sonrasında İspanya'nın yakından takip ettiği davalar arasında yer alan olayın karar duruşması ise gerçekleşti. Mahkeme heyeti, beş sanık hakkındaki kararını açıklarken; verilen karar büyük bir tepki topladı.

ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN OLAYDA SKANDAL GELİŞME!

Mahkemenin almış olduğu karar Barcelona şehri başta olmak üzere çeşitli yerlerde protesto edildi. İşte, o skandal karar ve kan donduran toplu tecavüz olayına son dakika detayları...