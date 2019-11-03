ABD FETÖ’ye sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı. Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, DEAŞ'ın yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı. Raporda, DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak'ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile yaklaşık 7.7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi. Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 201'da "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin yer verilmemesi dikkati çekti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilen raporda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı. Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ'ye yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin DEAŞ, PKK/PYD/YPG terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki Türkiye'nin rahatsızlığı da dile getirildi.