ABD’nin kararı Türkiye’den intikam alma çabasıdır

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ermeni iddialarını içeren tasarının 'Türkiye'den intikam alma çabası' olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"ne katılan Paşayeva, gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin tasarıyı eleştiren Paşayeva, "Amerika Kongresi'nde alınan karar Türkiye'ye baskıydı, Türkiye'den intikam alma çabasıydı" değerlendirmesinde bulundu.