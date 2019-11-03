“FETÖ’nün Yahya Kemal ismini kullanması hepimiz için zuldür”

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KUZEY Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 61. yıl dönümü nedeniyle "5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından tarihi Davut Paşa Hamamı'nda düzenlenen programa Türkiye'nin yanısıra bir çok ülkeden şairler katıldı. Programdaki konuşmasında FETÖ'nün Yahya Kemal ismini okullarında kullanmasına tepki gösteren Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, "Yahya Kemal Beyatlı ismi çok değerli ve o ismin hak ettiği şekilde yaşatılması büyük önem taşıyor. Yoksa bir takım terör odaklarının sözde okullarının ismi olarak zikredilmesi gerçekten hepimiz için bir zuldür" dedi.