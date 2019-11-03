Hainler sivilleri katletti 13 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın büyük darbe vurduğu terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kalleş saldırıda aralarında çocukların da olduğu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Milli Savunma Bakanlığı PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği terör saldırısını kınayarak, tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Tel Abyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/YPG'li alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada saldırının terör örgütü YPG/PKK'ya kol kanat geren ve onu masum gösterenlere ibret olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu hain saldırı Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Terör örgütünü destekleyenler bu saldırıdan ve gelecekte de meydana gelecek benzeri saldırılardan sorumludur" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ANKARA