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'daki protestolarda korkunç olay! Hükümet yanlısı, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

’da Tai Koo bölgesindeki bir AVM’de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 17:12
Hong Kong'daki protestolarda korkunç olay! Hükümet yanlısı, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong'da Tai Koo bölgesindeki bir AVM'de süren protestolarda, hükümet yanlısı bir kişi, karşıt protestocuları destekleyen Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırarak koparttı.

Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

Olay, Hong Kong kentinin Tai Koo bölgesindeki Cityplaza adlı AVM'de meydana geldi. Hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi, ismi henüz açıklanmayan ancak Bölge Meclisi üyesi olduğu belirtilen bir kişinin kulağını ısırarak kopardı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, saldırganın, Bölge Meclisi üyesinin kulağını ısırdığı, çevredeki diğer protestocuların ise saldırgana vurduğu görüldü.

Yerel medya, Bölge Meclisi üyesine, o sırada AVM'de bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

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