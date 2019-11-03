Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kız bebeği diri diri gömerken yakalandılar… Kan donduran son dakika haberi!

Kız bebeği diri diri gömerken yakalandılar… Kan donduran haberi!

O ülkede yaşanan olayı kan dondurdu! Olay ’ın Haydarabat şehrinde meydana geldi. Otobüs durağının önünden geçen bir otomobil sürücüsü durağın yakınında toprak kazan iki kişiyi fark etti. Yaklaşınca kan donduran manzara ile karşılaşan sürücü, olayı doğrudan polise bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi ile birlikte korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 08:10
Kız bebeği diri diri gömerken yakalandılar… Kan donduran son dakika haberi!

'da yaşanan haberi adeta kan dondurdu. Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen olayda otobüs durağının önünden geçen bir otomobil sürücüsü durağın yakınında toprak kazan iki kişiyi etti. Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü durumu doğrudan polise bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kız çocuğunu diri diri gömmeye çalışan kişilerin bebeğin dedesi ve arkadaşı olduğu tespit edildi. Son dakika haberinin ayrıntıları ve ifadeler kan dondurdu…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız bebeği diri diri gömerken yakalandılar… Kan donduran son dakika haberi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN