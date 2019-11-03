Kız bebeği diri diri gömerken yakalandılar… Kan donduran son dakika haberi!

Hindistan'da yaşanan son dakika haberi adeta kan dondurdu. Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen olayda otobüs durağının önünden geçen bir otomobil sürücüsü durağın yakınında toprak kazan iki kişiyi etti. Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü durumu doğrudan polise bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kız çocuğunu diri diri gömmeye çalışan kişilerin bebeğin dedesi ve arkadaşı olduğu tespit edildi. Son dakika haberinin ayrıntıları ve ifadeler kan dondurdu…