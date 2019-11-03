Sınıra koordinatör general

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de imzalanan tarihi mutabakatta belirlendiği şekilde Türk-Rus ortak devriyeleri geçtiğimiz gün başladı. 4'ü Türkiye, 4'ü Rusya'ya ait olmak üzere 8 zırhlı araç ve TSK'ya ait 1 İHA'nın eşlik ettiği devriye 4 saat sürdü ve 87 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirildi. Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti de Ankara'da temaslarda bulunuyor.Geçtiğimiz gün, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu, Kamışlı'nın 30 kilometre batısındaki Derbesiye'de gerçekleştirilen ilk devriye faaliyetinin ardından diğer bölgelerde de devriyeler ifa edilecek. YPG'nin bölgeden çekilip çekilmediğinin de kontrol edildiği Türk-Rus ortak devriyeleri, Kamışlı'nın doğusu ve batısındaki hat, Tel Abyad'ın batısında kalan hat ve Ayn el Arap (Kobani) sınırındaki hat olmak üzere üç ana bölgede gerçekleştirilecek. Olası askeri nitelikli problemlere anında müdahale edilebilmesi için de Suriye'de Rus bir tümgeneral görevlendirildi. Türkiye de eşdeğer rütbede bir komutanın Tel Abyad'ın tam karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atamasını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Türkiye ve Rusya tarafı, ortak devriyelerin sürekliliğinin sağlanması ve muhtemel risklerin bertaraf edilmesi için anlık olarak iletişime geçebilecek yüksek rütbeli birer ordu mensubunu görevlendirdi.Ortak devriyeler, karadan keşif yapılması ve havadan durum tespiti ve destek verilmesi ile sürecek. Askeri kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın net talimatını referans göstererek, güvenli bölgede YPG/ PYD'li teröristlerle karşılaşılması, faaliyet gösterdiklerinin tespit edilmesi durumunda tereddüt edilmeden etkisiz hale getirileceklerinin altını çiziyor.