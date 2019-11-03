Son Dakika Haberi: Kurt adama benziyor, önüne çıkanı öldürüyor! "Yarı insan yarı köpek" yaratığın fotoğrafları şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki kasabalarda yaşayan kişiler, bir süredir büyük tedirginlik içerisinde. Bunun nedeni ise 'Dogman' adını verdikleri gizemli bir canavar kaynaklı... Ülke ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan haberlerde, iki bacağının üzerinde duran ve büyük bir kurt adama benzeyen yaratığın ülkenin çeşitli yerlerindeki kasabalarda adeta terör estirdiği bildiriliyor. Öyle ki, karşısına çıkan hayvanları acımasız bir şekilde öldürdüğü öne sürülüyor.

'YARI İNSAN YARI KÖPEK' OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Joedy Cook isimli bir ABD vatandaşı, 'yarı insan yarı köpek' olarak değerlendirdikleri bu yaratığın peşinde olduklarını aktarırken, Ohio bölgesinde çekildiği öne sürülen 3 adet ses kaydı olduğunu belirtti. Bu kliplerde yaratığın korkutucu bir şekilde 'uluduğu' duyuluyor. Öte yandan, 2.7 metre boyunca ve 180 kilograma yakın bir yapıya sahip olduğu düşünülen bu yaratığın fotoğrafları da paylaşıldı.

İşte, gizem yüklü son dakika haberinin detayları ve o fotoğraflar...