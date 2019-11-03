SON DAKİKA! Rus güzellik kraliçesinin şov programında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Flaş gelişme…

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in doğum yaptıktan birkaç hafta sonra boşandığı Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi ve kendini savundu.

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina cephesinde sular durulmuyor. Evlilikleri dünya gündemine bomba gibi düşen çift bundan birkaç ay önce boşandıklarını açıklamıştı. Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın geçmişte katıldığı bir reality şovda cinsel ilişkiye girdiği iddiası dünya gündemine son dakika olarak düşmüştü.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Oksana'nın bebeğinin Malezya Kralı'ndan değil, bir başkasından olduğu ileri sürülmüştü.