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! Rus güzellik kraliçesinin şov programında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Flaş gelişme…

Evlilikleri ile dünya gündemine olarak düşen çift, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı. Boşanma kararının alınmasının ardından ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Son olarak Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın geçmişte katıldığı bir reality şovda cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından bebeğin babasının Malezya Kralı olmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 3.11.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 12:18
SON DAKİKA! Rus güzellik kraliçesinin şov programında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Flaş gelişme…

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in doğum yaptıktan birkaç hafta sonra boşandığı Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi ve kendini savundu.

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina cephesinde sular durulmuyor. Evlilikleri dünya gündemine bomba gibi düşen çift bundan birkaç ay önce boşandıklarını açıklamıştı. Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın geçmişte katıldığı bir reality şovda cinsel ilişkiye girdiği iddiası dünya gündemine olarak düşmüştü.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Oksana'nın bebeğinin Malezya Kralı'ndan değil, bir başkasından olduğu ileri sürülmüştü.

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SON DAKİKA! Rus güzellik kraliçesinin şov programında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Flaş gelişme…
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