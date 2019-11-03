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, yetkilisinin hesabını kapattı

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi , Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.11.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 19:07
Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Rişk, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada bunu, "İfade ve basın özgürlüğü değerlerine saygı duymayan yanlı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Twitter'in Filistin konusunda çifte standart uyguladığını ve "işgalci İsrail yanlılığını açık bir şekilde benimsediğini" belirten Rişk, bu adımla İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini gizlemeyi başaramayacaklarını kaydetti.

Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.

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Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
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