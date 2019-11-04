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'da belediye başkanvekili silahlı saldırıda öldü

’nun kuzeyindeki Djibo kentinde Belediye Başkanvekili Oumarou Dicko, aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:47
Burkina Faso'da belediye başkanvekili silahlı saldırıda öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Soum eyaletinin en büyük kenti Djibo Belediye Başkanvekili Oumarou Dicko'nun aracına dün kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenledi. Dicko ve beraberindeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Djibo'da geçen hafta da silahlı kişilerin saldırısında 16 sivil hayatını kaybetmiş, saldırının ardından kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Kentte, güvenlik gerekçesiyle motosikletler ve üç tekerlekli araçların kullanımına sınırlama getirilmişti.

- 7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Burkina Faso'da belediye başkanvekili silahlı saldırıda öldü
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