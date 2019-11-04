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’nin etkinliğini yandaşları bastı

'de 'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, polis tarafından çıkarıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:44
CHP’nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı

İsviçre'de CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapıldığı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, polis tarafından çıkarıldı.

PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı

ÖCALAN POSTERLERİ ASTILAR!

İsviçre'nin Zürih kentinde, CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, programın yapılacağı salonu terör örgütü PKK yandaşları bastı. Kürsüyü işgal eden PKK'lılar, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu ve örgüte ait diğer bez parçalarını açtı. PKK'lı grubun yaklaşık 15 kişi olduğu ve CHP'lilerle sözlü tartışmaya da girdikleri duyuruldu.

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CHP’nin İsviçre etkinliğini PKK yandaşları bastı
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