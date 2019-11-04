Gördün mü BILD

BUGÜN NELER OLDU

Bild gazetesi, Türkiye ve Yunanistan'daki mültecilerin yaşamları arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul etti. Göçmen kampları aleyhine haber yapması için Türkiye'ye gönderilen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunanistan'daki Moria kampını da inceleyen Spyropoulou, "Ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı. Spyropoulou, "Türkiye'de, Yunanistan'ın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlu tutuyordum" diye yazdı. Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki yurtları gezen Spyropoulou, "Mültecilerin kötü durumda olmasının nedeni Yunanistan hükümeti. İtiraf etmesi zor ama, Türkiye kampları Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve insani organize etmiş. Biz insanların yerde, çamurda, çöpün yanında uyumasına izin veriyoruz. Milyonlarca mülteci Türkiye'de iyi şekilde yaşıyor" dedi.