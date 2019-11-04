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dağlarına bayrağı dikmek isterken öldü!

sınırlarındaki terör tehdidini yok etmeye çalışırken Avrupa’daki terör sevicileri ne yapacaklarını şaşırdı. dağlarına bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı , düşerek öldü. Daha önce YPG saflarında yer aldığı öğrenilen terörist dağcının 8 kişilik bir ekiple dağa tırmandığı ve terör örgütü YPG’nin bayrağını dikmeye çalışırken öldüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 19:26
Himalaya dağlarına YPG bayrağı dikmek isterken öldü!

Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.

PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

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Himalaya dağlarına YPG bayrağı dikmek isterken öldü!
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