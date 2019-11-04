Hong Kong'da bıçaklı saldırgan, bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Yerel basın, dün, Hong Kong'un Cityplaza semtinde bir alışveriş merkezi dışında meydana gelen olayda, saldırganın etrafına bıçakla saldırarak 2'si ağır 5 kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu'nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardığını yazdı.

Andrew Chiu'nun kulağından ısırıldığı anın görüntüleri yayımlanırken, kurbanlarına "Hong Kong'un Çin'e ait olduğunu" söylediği aktarılan saldırganın, polis gelmeden önce öfkeli bir kalabalık tarafından dövüldüğü kaydedildi.

Hong Kong hükümeti, saldırıyı kınayarak vatandaşlara, siyasi farklılıklarını bir kenara koyarak akılcı davranmaları çağrısında bulundu.

GÖSTERİCİLER, ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hong Kong'da polis, dün sosyal medya aracılığıyla toplanan, aralarında maskeli kişilerin de olduğu göstericilerin bulunduğu alışveriş merkezlerine baskın düzenlemişti.

Sha Tin, Tai Po ve Tai Koo bölgelerindeki alışveriş merkezlerinde bir araya gelen göstericiler, sloganlar atmış, turnikelere zarar verip, mağazaların pencerelerini kırmıştı.

Polis, yüzlerce protestocuyu dağıtmak için biber gazı kullanmış, bazı göstericilerin kapalı alanda sıkılan gazdan etkilendiği belirtilmişti.

ÜLKEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.