Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden birinin üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için işini kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:38
McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu

McDonald's'dan yapılan açıklamada, Üst Yönetici (CEO) Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

İngiliz iş adamı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla ilişki yaşadığını ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim." ifadesini kullandı.

2015'TEN BU YANA ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİYDİ

McDonald's yönetim kurulu üyelerinin cuma günü kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 2015'ten bu yana şirketin üst yöneticisi olan Easterbrook'un görevden alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Şirket, Easterbrook'un birlikte olduğu çalışan hakkında bilgi verilmeyeceğini açıklarken, avukatı da soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Yönetim kurulu, McDonald's'ın genel müdürlüğüne ve üst yöneticiliğine şirketin ABD biriminin müdürü Chris Kempczinski'yi getirdi.

Son dakika: Michael Jackson hakkındaki iddia ortalığı karıştıracak! İkizi kadar benziyor; DNA testi istediler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
McDonald's'ın Üst Yöneticisi Easterbrook, çalışanıyla ilişkisi yüzünden işinden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN