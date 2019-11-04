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Haberi: Dünyayı şoke eden olayda kan donduran detay! 'Ölüyorum, çünkü...'

’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayı tüm dünyayı şoke etmişti. Bir TIR’ın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması ile yer yerinden oynamış ve ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtmişti. Kan donduran son dakika olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hayatını kaybeden 8’i kadın 39 kişinin Vietnamlı olduğu ortaya çıkarken, hayatını kaybedenlerden birinin son sözleri yürek parçaladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 01:41
Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olayda kan donduran detay! 'Ölüyorum, çünkü...'

'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayı adeta kan dondurmuştu. Korkunç olayla ilgili yaşanan gelişmeler ise yürek burktu. Bir TIR'ın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunmasının, ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Parlamentonun göçle ilgili Dışişleri Özel Komitesinin raporunda, sınırların kapatılmasına odaklanan politikaların göçmenleri daha tehlikeli yollar izlemeye ve onları kaçakçıların eline itmeye zorladığı kaydedildi.

İşte dünyayı şoke eden o olaydaki kan donduran son dakika detayı...

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Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olayda kan donduran detay! 'Ölüyorum, çünkü...'
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