Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olayda kan donduran detay! 'Ölüyorum, çünkü...'

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurmuştu. Korkunç olayla ilgili yaşanan gelişmeler ise yürek burktu. Bir TIR'ın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunmasının, ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Parlamentonun göçle ilgili Dışişleri Özel Komitesinin raporunda, sınırların kapatılmasına odaklanan politikaların göçmenleri daha tehlikeli yollar izlemeye ve onları kaçakçıların eline itmeye zorladığı kaydedildi.

İşte dünyayı şoke eden o olaydaki kan donduran son dakika detayı...