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Son dakika: elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı

Haber ajansı AP, 'nin, elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı 'de yakaladığı bilgisini paylaştı.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 01:41
Son dakika: Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

"DAHA FAZLA KÖTÜ ADAMIN YAKALAMAMIZA YARDIMCI OLABİLİR"

Associated Press (AP), Türkiye'nin Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad'ı, Azez yakınlarında yakaladığını duyurdu.

Haberde, 65 yaşındaki Rasmiya Avad'ın, eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı bir konteynerde yakalandığı belirtildi.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Avad'ın yakalanmasını istihbarat açısından bir "altın madeni" olarak değerlendirerek "DEAŞ hakkında bildikleri daha fazla kötü adamın yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.

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Son dakika: Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasını yakaladı
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