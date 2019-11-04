Ünlü ekonomistten ABD’nin yaptırım tasarısına tepki

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ABD'ninColumbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ülkesinde Türkiye aleyhine gündeme gelen yaptırım kararlarına karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirtti. TRT World'e konuşan Sachs, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır. ABD'nin bu yaklaşımının Türkiye'nin her bir ihracat pazarına zarar verdiğini görüyorum" dedi. Irak ve Suriye'deki savaşların milyonlarca mültecinin Türkiye'ye gelmesine neden olduğunu hatırlatan Sachs, şunları kaydetti: "ABD İran'a bütün dünyanın karşı çıktığı yıkıcı yaptırımlar uyguluyor. Her bir ülke buna karşı çıkıyor ama ABD, 'Biz kendi başımıza yaptırım uygulayacağız ve herkes buna uymak zorunda' diyor. Sonra ABD gelip Çin ile ticaret savaşları demeye başladı. Çin de Türkiye için başka bir pazar. Ekonomist olarak şunu söylüyorum, 'Müttefikinize daha ne kadar baskı yapabilirsiniz?"