- Vietnam'da İngiltere'deki 39 cesetle bağlantılı 8 gözaltı

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- Vietnam'da İngiltere'deki 39 cesetle bağlantılı 8 gözaltıHANOİ (İHA) - İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırda bulunan 39 cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Vietnam'da 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Vietnam polisi, geçtiğimiz ay İngiltere'nin Essex bölgesinde çoğu Vietnamlı olduğu tahmin edilen 39 kişinin bir tırın konteynerinde ölü bulunmasıyla bağlantılı olarak 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Vietnam'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau Vietnam Resmi Haber Ajansına (VNA) yaptığı açıklamada, "Şüphelilerden öğrendiklerimize dayanarak, insanları yasa dışı yollarla İngiltere'ye getiren unsurlarla mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için soruşturma başlatıyoruz" dedi. Cau, "Şimdi yapılacak en iyi şey, olayın sonuçlarıyla başa çıkmak ve aile üyelerinin cesetleri almasına yardımcı olmak" diye konuştu.İngiliz polisi geçtiğimiz hafta, 39 kişinin ölü bulunması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 kişiyi gözaltına almıştı. Cuma günü, Vietnam'ın Ha Tinh eyaletinde olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı.İngiltere'de 23 Ekim'de Waterglade Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırın konteynerinde 39 ceset bulunmuştu. Essex polisi, Belçika'nın Zeebrugge limanından yola çıkan tırın bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını açıklamıştı. Cesetlerin konteynere ne zaman koyulduğu ya da olayın Belçika'da gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor. Kurbanların büyük bölümünün Vietnamlı olduğu belirtilmişti.(YK-HA-D)04.11.2019 14:33:29 TSINNNN