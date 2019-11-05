Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, mültecileri darp edip Türkiye2ye gönderdi

'cülere sığınma hakkı tanıyan , mültecileri darp edip Türkiye2ye gönderdi

’de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan ’a geçip, Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye’ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı. Darbeci ’cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, aynı yolla sınırı geçen göçmenleri ise döverek Türkiye’ye geri gönderiyor.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:16
FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, mültecileri darp edip Türkiye2ye gönderdi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı.


Akşam'ın haberine göre; Mülteciler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü. Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi' ne gönderildi. Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, "Yunan askerleri bizi darp edip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdi" diye konuştu.

HAİNLERE ÇOK MİSAFİRPERVER

Yunanistan'ın, firari FETÖ'cülere gösterdiği misafirperverliği duyanları şoke etmişti. FETÖ üyelerinin Yunanistan sularında kendilerini 'Gülenist' olarak tanıttıklarında misafir gibi karşılandığı ve hiçbir mağduriyet yaşamadığı ortaya çıkmıştı.

Yunanistan’dan, FETÖ’nün firar ekibine jet iltica hizmeti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, mültecileri darp edip Türkiye2ye gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN