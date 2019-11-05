Göstericilerin kalesi Türk Lokantası

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan ve halk arasında 'Türk Lokantası' olarak isimlendirilen 14 katlı bina, başkentte devam eden protestolarda eylemcilerin adeta kalesi ve ülkedeki gösterilerin de sembolü haline geldi. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'na bakan cadde üzerinde yer alan bina, vaktiyle son katında bir Türk lokantası bulunduğu için bu isimle anılıyor. İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeyse pazar gecesi göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, Iraklı göstericilerin İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.