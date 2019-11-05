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Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.11.2019 14:45
- Çin'de ocak ayında kadın bir yolcuyu kokpite aldığı ortaya çıkan pilot, uçmaktan ömür boyu men edildi

ANKARA (AA) - Çin'de kokpite yolcu aldığı ortaya çıkan pilot bir daha uçamayacak.

BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.

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Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı
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