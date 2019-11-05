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o ülkede şiddetli !

ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Illapel'in 28 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. "Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de, 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev yıkılmıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:18
o ülkede şiddetli deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Illapel'in 28 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin 49 kilometre derinlikte meydana geldiği, başkent Santiago ve diğer şehirlerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de, 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev yıkılmıştı.

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o ülkede şiddetli deprem!
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