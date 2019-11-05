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'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Duma’da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.11.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 18:52
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine dair detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören tasarıyla, yasaya uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

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Duma Milletvekili Aleksey Kanayev, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getireceğini, tüketici haklarını da koruyacağını öne sürdü.

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Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
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