Türkiye bastırdı Fransa-İtalya çekildi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin geri adım atmayıp sondaj gemilerini bölgeye göndererek dengeleri kökten değiştirdiğini Doğu Akdeniz'de önemli bir gelişme yaşandı. Her fırsatta Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağını dile getiren Türkiye'nin itirazları üzerine İtalyan ve Fransız şirketleri geri adım attı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde birçok parselde hak sahibi olduğu iddia edilen İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin, enerji alanındaki programlarına 7'nci parselden başlama planlarını, Türkiye'nin de etkisiyle değiştirdiği öne sürüldü.Kathimerini gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin ve Türkiye'nin faaliyetlerinin, İtalyan ENI ve 7'nci parseldeki ortağı Total şirketlerini etkilediği ve bu şirketlerin söz konusu parselde enerji planlarında değişiklik yapmaya gittikleri iddia edildi.Haberde, ENI ve Total ortaklığının, doğrulama sondajıyla enerji programını 7'nci parsel yerine, yetki sahibi oldukları diğer parsellerden başlama düşüncesinde olduğu belirtilse de şirketlerin bu hamlesinin "7'nci parselden tamamen çekilme" anlamına gelmediği de savunuldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı arama yetkisiyle, sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.