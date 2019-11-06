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- ticaret anlaşmasında yeni sorun Trump ve Xi'nin imzayı nerede atacaklarının belirsizliği

ve , bu ay içinde bir "birinci aşama" ticaret anlaşması imzalamak adına aralarındaki anlaşmazlıkları azaltmaya çalışıyorlar ancak Alaska'dan Yunanistan'a kadar uzanan öneriler arasında imzayı atacakları yer henüz belirlenmedi.

REUTERS Dünya
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:48
ABD-Çin ticaret anlaşmasında yeni sorun Trump ve Xi'nin imzayı nerede atacaklarının belirsizliği

ABD ve Çin, bu ay içinde bir "birinci aşama" ticaret anlaşması imzalamak adına aralarındaki anlaşmazlıkları azaltmaya çalışıyorlar ancak Alaska'dan Yunanistan'a kadar uzanan öneriler arasında imzayı atacakları yer henüz belirlenmedi.

ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in anlaşmayı Xi'nin tarihi bağlarının olduğu Iowa eyaletinde imzalayabileceklerini söyledi. Gümrük vergilerinden oldukça olumsuz etkilenen Iowa, ticaret anlaşmasıyla beraber Çin'in ABD tarım ürünleri alımlarının artmasından da yararlanabilecek.

Diğer bir taraftan ise, Çinli bir yetkili Beijing'in Xi'nin Pazar günü ziyaret edeceği Yunanistan'da buluşma fikrini gündeme getirdiğini söyledi. Xi, Yunanistan'dan sonra Brezilya'ya geçerek 13 Kasım'da başlayacak olan gelişmekte olan ülkeler zirvesine katılacak.

ABD'li birden fazla kaynak, anlaşmanın Yunanistan'da imzalanmasının olası olmadığını söyledi. Yunanistan hükümeti yetkilileri de Xi'nin ziyareti sırasında böyle bir tören düzenlenmesi için bir talep olmadığını belirtti.

ABD'li kaynaklar, Yunanistan yerine iki tarafın Hawaii ya da Alaska gibi ortak bir noktada buluşabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada "Alaska önerildi, Hawaii önerildi. Eminim ki Çinlilerin Çin'de önerileri olacaktır. Tüm görüşmelerdeki en kolay kısım bu olmalıydı" dedi.

Yer belirlenmesinde bir fikir birliğine varılamaması görüşmelerdeki belirsizliği yansıtıyor. Anlaşmada, hala Çin'e gümrük vergilerini azaltmanın kapsamını genişletme ve Çin'in taahhütlerini yerine getirmesini sağlama gibi bazı nihai detaylar henüz kesinleşmedi.

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ABD-Çin ticaret anlaşmasında yeni sorun Trump ve Xi'nin imzayı nerede atacaklarının belirsizliği
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