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ABD'li dergiden bir yalan haber daha! Dergisi'nden Türkiye ile ilgili yalanı!

Dergisi'nden Türkiye'nin sahibi olma peşinde olduğu ile ilgili yalan bir haber daha yayınladı. Foreign Policy Dergisi ve Batı basını daha önce de Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yalanını haberleştirerek bir skandala da imza atmıştı.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 14:54

Irak'ı kimyasal silah bahanesiyle işgal eden, İran'ı ise nükleer silah çalışmalarından ötürü kuşatan ABD, gözünü şimdi Türkiye'ye dikti. ABD ve İsrail medyası, Türkiye'nin 'gizlice nükleer silah ürettiği' algısını oluşturmak için propagandaya hız verdi. En son ABD Ulusal Güvenlik Arşivi bazı eski belgeler üzerindeki gizliliği kaldırdı. Bu belgelere ulaşıp yayınlayan ABD merkezli Foreign Policy (FP), "Türkiye'nin Uzun Zamandır Nükleer Hayalleri Var" başlıklı bir haber yayımladı. Haberin spotunda "Ankara, 1960'lı yıllardan beri nükleer silah geliştirmeyi düşünüyor" ifadelerine yer veren FP'nin devamında ise, Erdoğan'ın nükleer silah çıkışını ima ederek "Türkiye'nin nükleer bomba isteği yeni değil" yorumunda bulunması dikkat çekti.

SKANDAL BELGE!

Yeni Şafak'ın haberine göre; Foreign Policy, yayımladığı 1966 tarihli belgede, ABD Büyükelçisi Parker T. Hart imzasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir bilgi notunu paylaştı. Belgedeki iddiaya göre, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden yetkililer, "General [Refik] Tulga ve ODTÜ Fizik Profesörü Ömer İnönü'den bir Atom Bombası geliştirme programı başlatmaları için işbirliği yapmalarını istedi." Aynı belgenin devamında o dönem için İstanbul'da 200 megawattlık bir nükleer reaktör kurulması planlandığı iddia edildi.

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ABD'li dergiden bir yalan haber daha! Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye ile ilgili nükleer silah yalanı!
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