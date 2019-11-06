AP’nin yeni Raportörü Amor: Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir ülke

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Taraflar arasında ciddi anlamda bir güven zedelenmesi oldu. Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor. Yeni bir döneme başlamak için mevcut durumu gözden geçirmeliyiz" dedi. İlk röportajını Anadolu Ajansı'na veren Amor, Türkiye-AB ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Amor, "Türkiye, sadece güvenlik ve göç değil her açıdan çok önemli bir ortak. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Bu nedenle keskin eleştiriler, büyük sorun teşkil ediyor. Türkiye'nin sığınmacılar konusunda yaptıkları ise Avrupa değerlerini yansıtan belirgin bir örnek. AB, her zaman sığınmacıları kabulü konusunda Türkiye'yi takdir etti" dedi. Türkiye'nin göç konusunda büyük bir yük üstlendiğinin altını çizen Amor, "Türkiye üstlendiği bu yük konusunda AB'den yardım isteme hakkına sahip" vurgusunu yaptı.