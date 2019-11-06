Bağdat'ta gösteriler nedeniyle kapanan köprü sayısı 5'e çıktı

- Irak'ta göstericilerin Yeşil Bölge'ye ilerlemesini engellemek amacıyla 5 köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılması, başkent Bağdat'ta hayatı durma noktasına getirdi

BAĞDAT (AA) - Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ın başkenti Bağdat'ta trafiğe kapatılan köprü sayısı 5'e çıktı.

Bağdat'ta, protestocuların ilerlemesini engellemek amacıyla Yeşil Bölge'ye çıkan Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprülerinin ardından Şuheda ve Bab el-Muazzam köprüleri de bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kapatılan köprülerin üzerine yüzlerce asker yerleştirildi.

Köprülerin üzerinden geçerek Yeşil Bölge'ye ulaşmaya çalışan Iraklı göstericiler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Bağdat'ta Karh yakasındaki önemli bakanlıklar ile bazı devlet kurumlarına ulaşmak için trafiğe kapatılan bu 5 köprüden geçmek gerekiyor.

Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla başkentte hayat adeta durma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.

Bu arada Iraklıların Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'ndaki gösterileri de devam ediyor.

Tansiyonun yüksek olduğu Irak'ta dünden itibaren internet erişimi sağlanamıyor.

- İki banka kontrol amacıyla kapatıldı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre de güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı bölgede bulunan Irak Merkez Bankası'na ait bir şube ile özel bir bankanın şubesi tedbir amacıyla kapatıldı.

Gösterilerin devam ettiği Zikar'da ise protestocular hükümete ait "Güney Petrol Şirketi" binasına giriş çıkışları engelliyor. Binada çalışanların iş başı yapmalarına da izin verilmiyor.

Göstericiler, binaya "Güney Petrol Şirket binası halkın talimatıyla kapatıldı" yazılı pankart astı.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.