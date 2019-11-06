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Çocuk sanılarak evlatlık alınan 'sosyopat cüce'den açıklaması geldi! İtiraflar gündeme bomba gibi düştü

ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett tarafından 2010 yılında yedi yaşında olduğu düşünülerek evlatlık edinilen Natalia Grace Barnett'ten açıklaması geldi. Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda yedi yaşında olduğu düşünülen Natalia'nın aslında yedi değil, 22 yaşında olduğu tespit edilmişti. Uzun süre dünya gündeminde de en çok konuşulan son dakika haberleri arasında yer alan olaya ilişkin, Kristine Barnett'in Natalia Barnett'e yönelik açıklamaları olayın seyrini değiştirmişti. Zira, Kristine, yedi yaşında diye evlatlık edindikleri Natalia'nın kendilerini öldürmeye çalıştığını söylemişti. Konuya yönelik Natalia Barnett tarafından flaş açıklamalar yapıldı. Sosyopat cüce olmakla suçlanan kızın açıklamaları gündeme adeta bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:02
Çocuk sanılarak evlatlık alınan 'sosyopat cüce'den son dakika açıklaması geldi! İtiraflar gündeme bomba gibi düştü

Geçtiğimiz ayın sonlarında ortaya çıkan ve uzun bir süre en çok konuşulan haberleri arasında yer alan 'sosyopat cüce' olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bilindiği gibi, ABD'li Kristine Barnett ve eski eşi Michael Barnett çifti, 7 yaşında olduğu düşüncesiyle Natalia Grace'i evlat edinmişlerdi. Daha sonra Natalia'nın hareketlerinden şüphelenen aile, doktor muayeneleri sonrasında çocuk sanılan Natalia'nın aslında 22 yaşında olduğu gerçeğiyle yüzleşmişti. Grace'i üç yıl boyunca Indiana eyaletindeki evlerinde tek başına bırakan aile, Kanada'ya yerleştikleri için çocuğa kötü muamele etmek suçlamasıyla yargılanıyordu.

'SOSYOPAT CÜCE'DEN BOMBA İTİRAF

Kristine Barnett, evlatlık edindikleri Natalia'nın kendilerini öldürmeye çalıştığını söylemiş ve olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Bu gelişmenin ardından ise, genç kıza 'sosyopat cüce' değerlendirmesi yapılmıştı. Kendisini savunan Natalia,flaş açıklamalarda bulundu ve bomba bir itirafta bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları o ve itiraf...

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Çocuk sanılarak evlatlık alınan 'sosyopat cüce'den son dakika açıklaması geldi! İtiraflar gündeme bomba gibi düştü
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