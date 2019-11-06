DEAŞ’a iki ağır darbe

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ABD'nin 26 Ekim'de DEAŞ liderini öldürdüğü opearsyonda kritik rol oynayan Türkiye bu kez terör örgütü lideri Bağdadi'nin ablasını Azez'de gözaltına aldı. 65 yaşındaki Resmiye Avvad'ın örgüt hakkında önemli bilgileri verebileceği söyleniyor. Dünya medyasının manşetten duyurduğu dünkü opearsyonlarda Bağdadi'nin kız kardeşi Avvad'ın yanı sıra eşi, gelini ve 5 çocuğu da Azez'de gözaltına alındı. Reuters ve AP ajanslarına bilgi veren Türk yetkililer, Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Resmiye Avvad'ın önceki akşam gözaltına alındığını ve teyit edildikten sonra haberin duyurulduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da haberi doğruladı.Avvad ile diğer 7 kişinin Azez'de sorgulandığı belirtildi. Türk yetkililer, "DEAŞ'ın derin yapısıyla ilgili Bağdadi'nin kardeşinden hazine değerinde istihbarat toplamayı umuyoruz" açıklamasında bulundu. AFP'ye konuşan bir Türk yetkili de "DEAŞ hakkında bildikleri, örgüte dair anlayışımızı genişletebilir. Diğer DEAŞ üyelerini yakalamamıza yardımcı olabilir ve Türkiye'nin, Avrupa'nın geri kalanının kendisini teröristlerden daha iyi korumasını sağlayabilir" dedi.Bu operasyonun ardından Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan teröristin de Azez'de yakalandığını açıkladı. Hayrullah Fethi isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi dün tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Türk-Rus ortak devriyesi, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 2 saat sürdüBİRLEŞMIŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının olumlu şekilde ilerlediğini belirterek, "Özel Temsilci Pedersen, toplantıların gidişatından mutlu" dedi. Pazartesi günü ikinci tur görüşmeleri başlayan Suriye Anayasa Komitesi Toplantıları hakkında konuşan Fenton, "davranış ve protokol kuralları" konusunda tarafların anlaşmaya vardıklarının belirterek, "Kısa bir zaman içinde pek çok konuda anlaşmaya varıldı" dedi.