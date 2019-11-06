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ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 2 milyar 11 milyon dolar oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:50
Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı

Kazakistan İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, iki ülke arasında 2018 yılı ocak-ağustos döneminde 1 milyar 229 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 494 milyon dolar olurken, ithalat 516 milyon dolar seviyesinde tespit edildi.

2 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK SERMAYELİ FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kazakistan,Türkiye'ye buğday, bakır, doğalgaz, petrol, alüminyum ve çinko gibi ürünleri ihraç ederken,Türkiye'den elektrik donanımlar, makine, tekstil, mobilya ve diğer ürünleri satın alıyor.

Kazakistan'da 2 binin üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

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Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 63 arttı
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