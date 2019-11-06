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haberi: Filmleri aratmayan olay! Hapishanenin 'kör noktası' dediler, öyle bir yerden kaçtılar ki...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde yaşanan ve iki cinayet zanlısının hapishaneden kaçışını ilgilendiren olay, ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, 21 yaşındaki Santos Samuel Fonseca ve 20 yaşındaki Jonathan Salazar'ın hapishaneden kaçmak için yaptıkları plan, her bir satırı film senaryolarını aratmıyor. Farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen iki mahkûm, hapishanenin 'kör noktası' olarak adlandırdıkları yerden zorlanmadan firar ettiler. Fonseca ve Salazar'ın kaçtıkları ve 'kör nokta' olarak adlandırdıkları yeri duyanlar ise büyük şaşkınlık geçiriyor. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:35
Son dakika haberi: Filmleri aratmayan olay! Hapishanenin 'kör noktası' dediler, öyle bir yerden kaçtılar ki...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçtiğimiz hafta sonundan bu yana iki mahkûmun film senaryolarını aratmayan kaçışını konuşuyor. Ülke ajansları, California eyaletinde yaşanan olayın detaylarını aktarırken, Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar isimli cinayet zanlılarının kaçtıkları yer ise şoke ediyor. Farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen Fonseca ve Salazar, Monterey County hapishanesinde tutuluyordu. Boyları 1.70 olan her iki isim de, hapishaneden kaçmak için filmleri aratmayan bir plan yaptılar.

HAPİSHANENİN 'KÖR NOKTASI' DEDİLER, ÖYLE BİR YERDEN KAÇTILAR Kİ...

Yaptıkları plan neticesinde hapishanenin 'kör noktasını' bulan zanlılar, zorlanmadan firar etti. Polis "silahlı ve tehlikeli" dediği zanlılar için 5.000 dolar ödül koydu. İşte, ABD'nin konuştuğu son dakika haberinin detayları ve mahkûmların kaçtığı o yer;

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Son dakika haberi: Filmleri aratmayan olay! Hapishanenin 'kör noktası' dediler, öyle bir yerden kaçtılar ki...
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