Son dakika haberi: Filmleri aratmayan olay! Hapishanenin 'kör noktası' dediler, öyle bir yerden kaçtılar ki...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçtiğimiz hafta sonundan bu yana iki mahkûmun film senaryolarını aratmayan kaçışını konuşuyor. Ülke ajansları, California eyaletinde yaşanan olayın son dakika detaylarını aktarırken, Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar isimli cinayet zanlılarının kaçtıkları yer ise şoke ediyor. Farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen Fonseca ve Salazar, Monterey County hapishanesinde tutuluyordu. Boyları 1.70 olan her iki isim de, hapishaneden kaçmak için filmleri aratmayan bir plan yaptılar.

HAPİSHANENİN 'KÖR NOKTASI' DEDİLER, ÖYLE BİR YERDEN KAÇTILAR Kİ...

Yaptıkları plan neticesinde hapishanenin 'kör noktasını' bulan zanlılar, zorlanmadan firar etti. Polis "silahlı ve tehlikeli" dediği zanlılar için 5.000 dolar ödül koydu. İşte, ABD'nin konuştuğu son dakika haberinin detayları ve mahkûmların kaçtığı o yer;