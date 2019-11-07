Avrupa’nın Türkiye tutumu dehşet verici

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Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot "AB'nin, terörist ve ayrılıkçı unsurları taraf alarak Türkiye'ye ve ulusal güvenliğine karşı çıkması dehşet vericidir" ifadilerini kullandı.Paris Jeopolotik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Barış Pınarı Harekatı'na ve Avrupa'nın harekata karşı tavrına ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.Fransız siyaset bilimci Saint-Prot, "Avrupa'nın PKK ve YPG'li teröristlerin oyununu oynadığını" belirterek, "AB'nin, terörist ve ayrılıkçı unsurları taraf alarak Türkiye'ye ve ulusal güvenliğine karşı çıkması dehşet vericidir" yorumunu yaptı. Saint-Prot, şöyle devam etti: "Medyaların arkasında güçlü, İsrailli, solcu-komünist gruplar var. Bu gruplar yalanları çoğaltıyor. Örneğin, YPG/PKK'dan kaçan ve Türkiye'ye giden 400 bin Suriyeli Kürtten bahsetmiyorlar. Dünya Arami Hristiyanlar Konseyi'nin YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda tansiyonun yükselmesinden sorumlu olduğuna yönelik yaptığı açıklamayı paylaşmıyorlar. Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi değil 'Kürtleri' hedef aldığını iddia ediyorlar. Ancak Türkiye, (Suriye'de) sivilleri hedef almadan teröristlere karşı mücadele ediyor."YPG/PKK'nın Suriye'de kaos yaratmak için elinde tuttuğu DEAŞ'lı mahkumları serbest bıraktığını belirten Saint-Prot, Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ'lı teröristlerinin vatandaşı olduğu ülkede yargılanması gerektiğini kaydetti. Saint- Prot, "Türkiye'yi kınayan Avrupa ülkeleri PKK ve YPG'li teröristlerin oyununu oynuyorlar. Tabii bu normal değil çünkü bu ülkeler PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi. Burada becerisizlik, inkar veya güçlü lobilere boyun eğme mi söz konusu? Her durumda dehşet verici" yorumunu yaptı.