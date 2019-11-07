Göstericiler başkanlık istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde protestolarını sürdüren göstericiler, hükümetin istifasını ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesini istiyor. Göstericiler, taleplerinin karşılanmaması halinde meydanları terk etmeyeceklerini belirtiyor. Göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor. Iraklı sivil aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kronikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk ile mezhepçi politikaların son bulmasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istediklerini ifade etti.