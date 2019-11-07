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Göstericiler istiyor

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Göstericiler başkanlık istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde protestolarını sürdüren göstericiler, hükümetin istifasını ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesini istiyor. Göstericiler, taleplerinin karşılanmaması halinde meydanları terk etmeyeceklerini belirtiyor. Göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor. Iraklı sivil aktivist Abbas Temimi, ülkede artık kronikleşen bir sorun haline gelen yolsuzluk ile mezhepçi politikaların son bulmasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istediklerini ifade etti.
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Göstericiler başkanlık istiyor
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