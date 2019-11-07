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İngilizlerden /'ye şok... Hapis cezası verildi

ve 'ye giderek terör örgütü /'ya ait kamplarda eğitim alan vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 18:50
İngilizlerden PKK/YPG'ye şok... Hapis cezası verildi

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı.

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.
PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

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İngilizlerden PKK/YPG'ye şok... Hapis cezası verildi
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