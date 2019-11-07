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Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin ’deki askerlerini çekmesine karşıyız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin 'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi. Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etmişti...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:51

İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda konuşan Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararına dair "ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik." dedi.

"Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur." diyen Hotovely, bunun da başta İran olmak üzere bölgedeki "olumsuz güçleri" güçlendireceğini savundu.

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Hotovely, söz konusu oturumda ayrıca, "Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim." diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

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İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşıyız
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