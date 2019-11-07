Milyonerin kızının cinayetinden tüyler ürperten son dakika haberi! Kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıl önce Yeni Zelanda'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran vahşete ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Grace Millane, geçtiğimiz yıl Kasım ayında sırt çantasını alarak Yeni Zelanda'ya tatile çıkmıştı. Bir milyonerin kızı olmasına rağmen lüks yaşantıyı çok tercih etmeyen ve Yeni Zelanda'da da bir pansiyonda kalmayı tercih eden genç kız, ailesini yaptığı tatil hakkında sürekli bilgilendirdi ve iletişimini koparmadı. Bir süre sonra Grace'ten haber alınamazken, genç kızın doğum gününde dahi ailesini aramaması büyük tedirginlik yarattı. Bunun üzerine, ailesi tarafından ülkenin güvenlik güçlerine haber verilirken; yaklaşık bir hafta sonra Grace'den acı haber geldi.

KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın cansız bedeni bir valizin içerisinde bulunurken, doğum günü gecesinde canice katledildiği belirtildi. Davanın duruşması, bir yıl sonra bu tarihlerde görülmeye başlanırken her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki zanlının Grace'i öldürdükten sonra ceset evindeyken yetişkin filmi açıp izlediği bilgisi ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan bilgi ise, olay anına ilişkin kan donduran fotoğrafları gözler önüne seriyor. Mahkemede sunulan tüyler ürpetici fotoğrafları görenler göz yaşlarını tutamadı.

İşte, son dakika haberinin detayları o ve fotoğraflar...